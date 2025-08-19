Mis on Nest BTC Vault (NBTC)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBTC is a risk-free yield strategy built specifically for BTC holders. By using delta-neutral futures positions on regulated markets like CME, it captures premium without exposing users to Bitcoin price swings. It’s a way to earn stable, institutional-grade yield while keeping your BTC working. Returns on this vault are paid in Bitcoin.

Nest BTC Vault (NBTC) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nest BTC Vault (NBTC) kohta Kui palju on Nest BTC Vault (NBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas NBTC hind USD on 1.0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NBTC/USD hind? $ 1.0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nest BTC Vault turukapitalisatsioon? NBTC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NBTC ringlev varu? NBTC ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NBTC (ATH) hind? NBTC saavutab ATH hinna summas 1.0 USD . Mis oli kõigi aegade NBTC madalaim (ATL) hind? NBTC nägi ATL hinda summas 1.0 USD . Milline on NBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NBTC kauplemismaht on -- USD . Kas NBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? NBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NBTC hinna ennustust

