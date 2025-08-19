Rohkem infot NBTC

Nest BTC Vault hind (NBTC)

Loendis mitteolevad

1 NBTC/USD reaalajas hind:

$1
$1$1
0.00%1D
Nest BTC Vault (NBTC) reaalajas hinnagraafik
Nest BTC Vault (NBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h madal
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h kõrge

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nest BTC Vault (NBTC) reaalajas hind on $1. Viimase 24 tunni jooksul NBTC kaubeldud madalaim $ 1.0 ja kõrgeim $ 1.0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.0.

Lüliajalise tootluse osas on NBTC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nest BTC Vault (NBTC) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

5.291e-05
5.291e-05 5.291e-05

Nest BTC Vault praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. NBTC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 5.291e-05. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.00.

Nest BTC Vault (NBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nest BTC Vault ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nest BTC Vault ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nest BTC Vault ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nest BTC Vault ja USD hinnamuutus $ 0.0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ 0.00000000000.00%
60 päeva$ 0.00000000000.00%
90 päeva$ 0.00.00%

Mis on Nest BTC Vault (NBTC)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBTC is a risk-free yield strategy built specifically for BTC holders. By using delta-neutral futures positions on regulated markets like CME, it captures premium without exposing users to Bitcoin price swings. It’s a way to earn stable, institutional-grade yield while keeping your BTC working. Returns on this vault are paid in Bitcoin.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nest BTC Vault (NBTC) allikas

Ametlik veebisait

Nest BTC Vault hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nest BTC Vault (NBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nest BTC Vault (NBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nest BTC Vault nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nest BTC Vault hinna ennustust kohe!

NBTC kohalike valuutade suhtes

Nest BTC Vault (NBTC) tokenoomika

Nest BTC Vault (NBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nest BTC Vault (NBTC) kohta

Kui palju on Nest BTC Vault (NBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas NBTC hind USD on 1.0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NBTC/USD hind?
Praegune hind NBTC/USD on $ 1.0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nest BTC Vault turukapitalisatsioon?
NBTC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NBTC ringlev varu?
NBTC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NBTC (ATH) hind?
NBTC saavutab ATH hinna summas 1.0 USD.
Mis oli kõigi aegade NBTC madalaim (ATL) hind?
NBTC nägi ATL hinda summas 1.0 USD.
Milline on NBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas NBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
NBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NBTC hinna ennustust.
