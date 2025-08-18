Mis on Nest Basis Vault (NBASIS)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBASIS is a delta-neutral capital preservation strategy composed of basis trading by Superstate and Midas.

Üksuse Nest Basis Vault (NBASIS) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nest Basis Vault (NBASIS) kohta Kui palju on Nest Basis Vault (NBASIS) tänapäeval väärt? Reaalajas NBASIS hind USD on 1.019 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NBASIS/USD hind? $ 1.019 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NBASIS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nest Basis Vault turukapitalisatsioon? NBASIS turukapitalisatsioon on $ 32.76M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NBASIS ringlev varu? NBASIS ringlev varu on 32.15M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NBASIS (ATH) hind? NBASIS saavutab ATH hinna summas 1.019 USD . Mis oli kõigi aegade NBASIS madalaim (ATL) hind? NBASIS nägi ATL hinda summas 1.0 USD . Milline on NBASIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NBASIS kauplemismaht on -- USD . Kas NBASIS sel aastal kõrgemale ka suundub? NBASIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NBASIS hinna ennustust

