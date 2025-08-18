Rohkem infot NBASIS

Nest Basis Vault hind (NBASIS)

1 NBASIS/USD reaalajas hind:

$1.019
0.00%1D
Nest Basis Vault (NBASIS) reaalajas hinnagraafik
Nest Basis Vault (NBASIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.019
24 h madal
$ 1.019
24 h kõrge

$ 1.019
$ 1.019
$ 1.019
$ 1.0
0.00%

0.00%

+0.25%

+0.25%

Nest Basis Vault (NBASIS) reaalajas hind on $1.019. Viimase 24 tunni jooksul NBASIS kaubeldud madalaim $ 1.019 ja kõrgeim $ 1.019 näitab aktiivset turu volatiivsust. NBASISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.019 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.0.

Lüliajalise tootluse osas on NBASIS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nest Basis Vault (NBASIS) – turuteave

$ 32.76M
--
$ 32.76M
32.15M
32,152,470.275805
Nest Basis Vault praegune turukapitalisatsioon on $ 32.76M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NBASIS ringlev varu on 32.15M, mille koguvaru on 32152470.275805. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.76M.

Nest Basis Vault (NBASIS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nest Basis Vault ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nest Basis Vault ja USD hinnamuutus $ +0.0109725920.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nest Basis Vault ja USD hinnamuutus $ +0.0155331265.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nest Basis Vault ja USD hinnamuutus $ +0.019.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ +0.0109725920+1.08%
60 päeva$ +0.0155331265+1.52%
90 päeva$ +0.019+1.90%

Mis on Nest Basis Vault (NBASIS)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBASIS is a delta-neutral capital preservation strategy composed of basis trading by Superstate and Midas.

Üksuse Nest Basis Vault (NBASIS) allikas

Nest Basis Vault hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nest Basis Vault (NBASIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nest Basis Vault (NBASIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nest Basis Vault nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nest Basis Vault hinna ennustust kohe!

NBASIS kohalike valuutade suhtes

Nest Basis Vault (NBASIS) tokenoomika

Nest Basis Vault (NBASIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NBASIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nest Basis Vault (NBASIS) kohta

Kui palju on Nest Basis Vault (NBASIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas NBASIS hind USD on 1.019 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NBASIS/USD hind?
Praegune hind NBASIS/USD on $ 1.019. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nest Basis Vault turukapitalisatsioon?
NBASIS turukapitalisatsioon on $ 32.76M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NBASIS ringlev varu?
NBASIS ringlev varu on 32.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NBASIS (ATH) hind?
NBASIS saavutab ATH hinna summas 1.019 USD.
Mis oli kõigi aegade NBASIS madalaim (ATL) hind?
NBASIS nägi ATL hinda summas 1.0 USD.
Milline on NBASIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NBASIS kauplemismaht on -- USD.
Kas NBASIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
NBASIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NBASIS hinna ennustust.
Nest Basis Vault (NBASIS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

