Mis on Nest Alpha Vault (NALPHA)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest Alpha Vault offers a highly liquid yield strategy ideal to most users. It includes a diversified selection of tokenized assets from AAA firms and asset managers, as well as yields from private credit and trade financing agreements from accredited protocol partners. Designed with liquidity in mind, the vault is bolstered by a dedicated liquidity buffer supported by industry leading yield-bearing stablecoin protocols, ensuring seamless access for retail users and liquidity providers alike.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nest Alpha Vault (NALPHA) allikas Ametlik veebisait

Nest Alpha Vault hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nest Alpha Vault (NALPHA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nest Alpha Vault (NALPHA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nest Alpha Vault nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nest Alpha Vault hinna ennustust kohe!

NALPHA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Nest Alpha Vault (NALPHA) tokenoomika

Nest Alpha Vault (NALPHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NALPHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nest Alpha Vault (NALPHA) kohta Kui palju on Nest Alpha Vault (NALPHA) tänapäeval väärt? Reaalajas NALPHA hind USD on 1.014 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NALPHA/USD hind? $ 1.014 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NALPHA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nest Alpha Vault turukapitalisatsioon? NALPHA turukapitalisatsioon on $ 10.72M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NALPHA ringlev varu? NALPHA ringlev varu on 10.57M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NALPHA (ATH) hind? NALPHA saavutab ATH hinna summas 1.014 USD . Mis oli kõigi aegade NALPHA madalaim (ATL) hind? NALPHA nägi ATL hinda summas 1.0 USD . Milline on NALPHA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NALPHA kauplemismaht on -- USD . Kas NALPHA sel aastal kõrgemale ka suundub? NALPHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NALPHA hinna ennustust

Nest Alpha Vault (NALPHA) Olulised valdkonna uudised