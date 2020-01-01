Nest AI by Virtuals (NEST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nest AI by Virtuals (NEST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nest AI by Virtuals (NEST) teave Nest AI is an autonomous intelligence designed to understand, respond, and act in DeFi without human intervention. Combining the power of DeFi and AI (DeFAI), it educates, simplifies, and optimizes strategies to empower users of all levels. From yield farming to advanced restaking protocols, Nest AI provides actionable insights and tailored solutions. Powered by YieldNest, it's your DeFi guide and optimizer. Ametlik veebisait: https://0xnest.ai/

Nest AI by Virtuals (NEST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nest AI by Virtuals (NEST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 551.58K $ 551.58K $ 551.58K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 551.58K $ 551.58K $ 551.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0019148 $ 0.0019148 $ 0.0019148 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00055158 $ 0.00055158 $ 0.00055158 Lisateave Nest AI by Virtuals (NEST) hinna kohta

Nest AI by Virtuals (NEST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nest AI by Virtuals (NEST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEST tokeni tokenoomikat, avastage NEST tokeni reaalajas hinda!

NEST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEST võiks suunduda? Meie NEST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEST tokeni hinna ennustust kohe!

