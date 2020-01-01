NerveNetwork (NVT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NerveNetwork (NVT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NerveNetwork (NVT) teave Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service. Ametlik veebisait: https://nerve.network/ Ostke NVT kohe!

NerveNetwork (NVT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NerveNetwork (NVT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 651.81K $ 651.81K $ 651.81K Koguvaru: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ringlev varu: $ 421.60M $ 421.60M $ 421.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.365258 $ 0.365258 $ 0.365258 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00145535 $ 0.00145535 $ 0.00145535 Praegune hind: $ 0.00154606 $ 0.00154606 $ 0.00154606 Lisateave NerveNetwork (NVT) hinna kohta

NerveNetwork (NVT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NerveNetwork (NVT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NVT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NVT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NVT tokeni tokenoomikat, avastage NVT tokeni reaalajas hinda!

NVT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NVT võiks suunduda? Meie NVT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NVT tokeni hinna ennustust kohe!

