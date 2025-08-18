Mis on NerveNetwork (NVT)

Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service.

NerveNetwork hinna ennustus (USD)

Kui palju on NerveNetwork (NVT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NerveNetwork (NVT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NerveNetwork nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NVT kohalike valuutade suhtes

NerveNetwork (NVT) tokenoomika

NerveNetwork (NVT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NVT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NerveNetwork (NVT) kohta Kui palju on NerveNetwork (NVT) tänapäeval väärt? Reaalajas NVT hind USD on 0.00158132 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NVT/USD hind? $ 0.00158132 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NVT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NerveNetwork turukapitalisatsioon? NVT turukapitalisatsioon on $ 666.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NVT ringlev varu? NVT ringlev varu on 421.47M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NVT (ATH) hind? NVT saavutab ATH hinna summas 0.365258 USD . Mis oli kõigi aegade NVT madalaim (ATL) hind? NVT nägi ATL hinda summas 0.00145535 USD . Milline on NVT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NVT kauplemismaht on -- USD . Kas NVT sel aastal kõrgemale ka suundub? NVT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NVT hinna ennustust

NerveNetwork (NVT) Olulised valdkonna uudised