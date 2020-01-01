NerveFlux (NERVE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NerveFlux (NERVE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NerveFlux (NERVE) teave The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated. Ametlik veebisait: https://nerveflux.io/

NerveFlux (NERVE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NerveFlux (NERVE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.03K $ 19.03K $ 19.03K Koguvaru: $ 184.57M $ 184.57M $ 184.57M Ringlev varu: $ 44.08M $ 44.08M $ 44.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 79.69K $ 79.69K $ 79.69K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02920145 $ 0.02920145 $ 0.02920145 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00043177 $ 0.00043177 $ 0.00043177 Lisateave NerveFlux (NERVE) hinna kohta

NerveFlux (NERVE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NerveFlux (NERVE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NERVE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NERVE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NERVE tokeni tokenoomikat, avastage NERVE tokeni reaalajas hinda!

NERVE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NERVE võiks suunduda? Meie NERVE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

