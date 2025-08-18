Rohkem infot NERVE

NERVE Hinnainfo

NERVE Ametlik veebisait

NERVE Tokenoomika

NERVE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

NerveFlux logo

NerveFlux hind (NERVE)

Loendis mitteolevad

1 NERVE/USD reaalajas hind:

$0.00043177
$0.00043177$0.00043177
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
NerveFlux (NERVE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:10:47 (UTC+8)

NerveFlux (NERVE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02920145
$ 0.02920145$ 0.02920145

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.07%

+10.07%

NerveFlux (NERVE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NERVE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NERVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02920145 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NERVE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +10.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NerveFlux (NERVE) – turuteave

$ 19.03K
$ 19.03K$ 19.03K

--
----

$ 79.69K
$ 79.69K$ 79.69K

44.08M
44.08M 44.08M

184,568,500.0
184,568,500.0 184,568,500.0

NerveFlux praegune turukapitalisatsioon on $ 19.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NERVE ringlev varu on 44.08M, mille koguvaru on 184568500.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 79.69K.

NerveFlux (NERVE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NerveFlux ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NerveFlux ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NerveFlux ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NerveFlux ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+21.20%
60 päeva$ 0+21.13%
90 päeva$ 0--

Mis on NerveFlux (NERVE)

The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NerveFlux (NERVE) allikas

Ametlik veebisait

NerveFlux hinna ennustus (USD)

Kui palju on NerveFlux (NERVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NerveFlux (NERVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NerveFlux nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NerveFlux hinna ennustust kohe!

NERVE kohalike valuutade suhtes

NerveFlux (NERVE) tokenoomika

NerveFlux (NERVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NERVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NerveFlux (NERVE) kohta

Kui palju on NerveFlux (NERVE) tänapäeval väärt?
Reaalajas NERVE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NERVE/USD hind?
Praegune hind NERVE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NerveFlux turukapitalisatsioon?
NERVE turukapitalisatsioon on $ 19.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NERVE ringlev varu?
NERVE ringlev varu on 44.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NERVE (ATH) hind?
NERVE saavutab ATH hinna summas 0.02920145 USD.
Mis oli kõigi aegade NERVE madalaim (ATL) hind?
NERVE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NERVE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NERVE kauplemismaht on -- USD.
Kas NERVE sel aastal kõrgemale ka suundub?
NERVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NERVE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:10:47 (UTC+8)

NerveFlux (NERVE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.