Rohkem infot NRV

NRV Hinnainfo

NRV Ametlik veebisait

NRV Tokenoomika

NRV Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Nerve Finance logo

Nerve Finance hind (NRV)

Loendis mitteolevad

1 NRV/USD reaalajas hind:

$0.00226834
$0.00226834$0.00226834
-3.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Nerve Finance (NRV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:55:54 (UTC+8)

Nerve Finance (NRV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00219627
$ 0.00219627$ 0.00219627
24 h madal
$ 0.00236939
$ 0.00236939$ 0.00236939
24 h kõrge

$ 0.00219627
$ 0.00219627$ 0.00219627

$ 0.00236939
$ 0.00236939$ 0.00236939

$ 6.65
$ 6.65$ 6.65

$ 0.00106711
$ 0.00106711$ 0.00106711

+0.09%

-3.39%

+100.23%

+100.23%

Nerve Finance (NRV) reaalajas hind on $0.00226834. Viimase 24 tunni jooksul NRV kaubeldud madalaim $ 0.00219627 ja kõrgeim $ 0.00236939 näitab aktiivset turu volatiivsust. NRVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.65 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00106711.

Lüliajalise tootluse osas on NRV muutunud +0.09% viimase tunni jooksul, -3.39% 24 tunni vältel +100.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nerve Finance (NRV) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 19.14K
$ 19.14K$ 19.14K

$ 383.04K
$ 383.04K$ 383.04K

0.00
0.00 0.00

168,940,577.9619812
168,940,577.9619812 168,940,577.9619812

Nerve Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 19.14K 24 tunnise kauplemismahuga. NRV ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 168940577.9619812. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 383.04K.

Nerve Finance (NRV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nerve Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nerve Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0021459224.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nerve Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0022566723.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nerve Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0008769769241688873.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.39%
30 päeva$ +0.0021459224+94.60%
60 päeva$ +0.0022566723+99.49%
90 päeva$ +0.0008769769241688873+63.03%

Mis on Nerve Finance (NRV)

Nerve Finance is a stableswap AMM built on Binance Smart Chain designed to allow trading stablecoins and pegged synthetic assets quickly with minimal slippage and low fees. $NRV is the governance token of the Nerve Finance protocol.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nerve Finance (NRV) allikas

Ametlik veebisait

Nerve Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nerve Finance (NRV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nerve Finance (NRV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nerve Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nerve Finance hinna ennustust kohe!

NRV kohalike valuutade suhtes

Nerve Finance (NRV) tokenoomika

Nerve Finance (NRV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NRV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nerve Finance (NRV) kohta

Kui palju on Nerve Finance (NRV) tänapäeval väärt?
Reaalajas NRV hind USD on 0.00226834 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NRV/USD hind?
Praegune hind NRV/USD on $ 0.00226834. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nerve Finance turukapitalisatsioon?
NRV turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NRV ringlev varu?
NRV ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NRV (ATH) hind?
NRV saavutab ATH hinna summas 6.65 USD.
Mis oli kõigi aegade NRV madalaim (ATL) hind?
NRV nägi ATL hinda summas 0.00106711 USD.
Milline on NRV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NRV kauplemismaht on $ 19.14K USD.
Kas NRV sel aastal kõrgemale ka suundub?
NRV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NRV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:55:54 (UTC+8)

Nerve Finance (NRV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.