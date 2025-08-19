Mis on Nerve Finance (NRV)

Nerve Finance is a stableswap AMM built on Binance Smart Chain designed to allow trading stablecoins and pegged synthetic assets quickly with minimal slippage and low fees. $NRV is the governance token of the Nerve Finance protocol.

Nerve Finance Ametlik veebisait

Nerve Finance (NRV) tokenoomika

Nerve Finance (NRV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NRV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nerve Finance (NRV) kohta Kui palju on Nerve Finance (NRV) tänapäeval väärt? Reaalajas NRV hind USD on 0.00226834 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NRV/USD hind? $ 0.00226834 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NRV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nerve Finance turukapitalisatsioon? NRV turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NRV ringlev varu? NRV ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NRV (ATH) hind? NRV saavutab ATH hinna summas 6.65 USD . Mis oli kõigi aegade NRV madalaim (ATL) hind? NRV nägi ATL hinda summas 0.00106711 USD . Milline on NRV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NRV kauplemismaht on $ 19.14K USD . Kas NRV sel aastal kõrgemale ka suundub? NRV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NRV hinna ennustust

