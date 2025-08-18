Mis on Nerva (XNV)

NERVA (XNV) is an untraceable and secure cryptocurrency aiming to be GPU and ASIC resistant via the new Cryptonight Adaptive POW algorithm. Based on the technologically advanced Masari and Monero currencies, NERVA offers true privacy and fungibility, is totally untraceable and unlinkable, with users and transfer amounts hidden from the public. NERVA expands on these advanced privacy features, by implementing a new POW algorithm that aims to maximize decentralization, by resisting pool mining and ASIC mining right from the start. The currency is "mined" by individuals on individual computers. NERVA aims to change the crypto mining trend, away from centralized ASIC and GPU operations, back to making mining available to any computer anywhere in the world. Resisting GPU mining also makes NERVA an unattractive option to rented mining services that have plagued cryptocurrencies recently.

Nerva hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nerva (XNV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nerva (XNV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nerva nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

XNV kohalike valuutade suhtes

Nerva (XNV) tokenoomika

Nerva (XNV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XNV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nerva (XNV) kohta Kui palju on Nerva (XNV) tänapäeval väärt? Reaalajas XNV hind USD on 0.0139934 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XNV/USD hind? $ 0.0139934 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XNV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nerva turukapitalisatsioon? XNV turukapitalisatsioon on $ 267.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XNV ringlev varu? XNV ringlev varu on 19.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XNV (ATH) hind? XNV saavutab ATH hinna summas 0.324859 USD . Mis oli kõigi aegade XNV madalaim (ATL) hind? XNV nägi ATL hinda summas 0.00253204 USD . Milline on XNV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XNV kauplemismaht on -- USD . Kas XNV sel aastal kõrgemale ka suundub? XNV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XNV hinna ennustust

