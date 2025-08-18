Mis on NerdyDude (NERDY)

NerdyDude ($Nerdy) was created on December 22 by a group of nerds who were tired of uninspired projects in the crypto world. We wanted to build something that truly stands out - something that speaks to the heart of nerd culture while showcasing breathtaking creativity. With NerdyDude, we've crafted a project that blends humor, innovation, and incredible artwork into a coin that every Nerd can relate to.

Kui palju on NerdyDude (NERDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NerdyDude (NERDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NerdyDude nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NerdyDude (NERDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NERDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NerdyDude (NERDY) kohta Kui palju on NerdyDude (NERDY) tänapäeval väärt? Reaalajas NERDY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NERDY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NERDY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NerdyDude turukapitalisatsioon? NERDY turukapitalisatsioon on $ 29.75K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NERDY ringlev varu? NERDY ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NERDY (ATH) hind? NERDY saavutab ATH hinna summas 0.00137807 USD . Mis oli kõigi aegade NERDY madalaim (ATL) hind? NERDY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NERDY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NERDY kauplemismaht on -- USD . Kas NERDY sel aastal kõrgemale ka suundub? NERDY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NERDY hinna ennustust

