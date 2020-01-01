NeoTech (NEOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NeoTech (NEOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NeoTech (NEOT) teave Neotech utilizes Smart City® technology to scan physical structures and assets, transforming them into precise 3D and point-cloud models. By incorporating our business with blockchain technology, Neotech develops digital twins and immersive experiences, elevating virtual settings and offering beneficial resources for fields such as urban planning and VR simulations. Our AI-driven data processing technology integrates, corrects, and optimizes data from cameras, LiDAR, GPS, GNSS, and IMU, ensuring precise alignment and consistency. This results in highly accurate digital models tailored for practical applications. Currently, our technology is in use in major cities such as Berlin, Vienna, Gothenburg, Bucharest, Zurich, Paris, Miami, and New York. Ametlik veebisait: https://www.neotechai.com/ Valge raamat: https://neotechai.gitbook.io/neotechai Ostke NEOT kohe!

NeoTech (NEOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NeoTech (NEOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 95.77K $ 95.77K $ 95.77K Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 95.77K $ 95.77K $ 95.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04927363 $ 0.04927363 $ 0.04927363 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0003831 $ 0.0003831 $ 0.0003831 Lisateave NeoTech (NEOT) hinna kohta

NeoTech (NEOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NeoTech (NEOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEOT tokeni tokenoomikat, avastage NEOT tokeni reaalajas hinda!

NEOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEOT võiks suunduda? Meie NEOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEOT tokeni hinna ennustust kohe!

