Mis on NeoTech (NEOT)

Neotech utilizes Smart City® technology to scan physical structures and assets, transforming them into precise 3D and point-cloud models. By incorporating our business with blockchain technology, Neotech develops digital twins and immersive experiences, elevating virtual settings and offering beneficial resources for fields such as urban planning and VR simulations. Our AI-driven data processing technology integrates, corrects, and optimizes data from cameras, LiDAR, GPS, GNSS, and IMU, ensuring precise alignment and consistency. This results in highly accurate digital models tailored for practical applications. Currently, our technology is in use in major cities such as Berlin, Vienna, Gothenburg, Bucharest, Zurich, Paris, Miami, and New York.

Üksuse NeoTech (NEOT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NeoTech (NEOT) kohta Kui palju on NeoTech (NEOT) tänapäeval väärt? Reaalajas NEOT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NEOT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NEOT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NeoTech turukapitalisatsioon? NEOT turukapitalisatsioon on $ 95.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NEOT ringlev varu? NEOT ringlev varu on 250.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEOT (ATH) hind? NEOT saavutab ATH hinna summas 0.04927363 USD . Mis oli kõigi aegade NEOT madalaim (ATL) hind? NEOT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NEOT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NEOT kauplemismaht on -- USD . Kas NEOT sel aastal kõrgemale ka suundub? NEOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEOT hinna ennustust

