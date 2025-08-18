Rohkem infot NEOT

NeoTech hind (NEOT)

$0.0003831
0.00%1D
NeoTech (NEOT) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

NeoTech (NEOT) hinna teave (USD)

$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.04927363
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

NeoTech (NEOT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NEOT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04927363 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NEOT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul.

NeoTech (NEOT) – turuteave

$ 95.77K
--
$ 95.77K
250.00M
250,000,000.0
NeoTech praegune turukapitalisatsioon on $ 95.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NEOT ringlev varu on 250.00M, mille koguvaru on 250000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 95.77K.

NeoTech (NEOT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NeoTech ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NeoTech ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NeoTech ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NeoTech ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-66.59%
60 päeva$ 0-67.76%
90 päeva$ 0--

Mis on NeoTech (NEOT)

Neotech utilizes Smart City® technology to scan physical structures and assets, transforming them into precise 3D and point-cloud models. By incorporating our business with blockchain technology, Neotech develops digital twins and immersive experiences, elevating virtual settings and offering beneficial resources for fields such as urban planning and VR simulations. Our AI-driven data processing technology integrates, corrects, and optimizes data from cameras, LiDAR, GPS, GNSS, and IMU, ensuring precise alignment and consistency. This results in highly accurate digital models tailored for practical applications. Currently, our technology is in use in major cities such as Berlin, Vienna, Gothenburg, Bucharest, Zurich, Paris, Miami, and New York.

Üksuse NeoTech (NEOT) allikas

Ametlik veebisait

NeoTech hinna ennustus (USD)

Kui palju on NeoTech (NEOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NeoTech (NEOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NeoTech nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NeoTech hinna ennustust kohe!

NeoTech (NEOT) tokenoomika

NeoTech (NEOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NeoTech (NEOT) kohta

Kui palju on NeoTech (NEOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEOT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEOT/USD hind?
Praegune hind NEOT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NeoTech turukapitalisatsioon?
NEOT turukapitalisatsioon on $ 95.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEOT ringlev varu?
NEOT ringlev varu on 250.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEOT (ATH) hind?
NEOT saavutab ATH hinna summas 0.04927363 USD.
Mis oli kõigi aegade NEOT madalaim (ATL) hind?
NEOT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NEOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEOT kauplemismaht on -- USD.
Kas NEOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEOT hinna ennustust.
