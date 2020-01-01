Neos Credits (NCR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neos Credits (NCR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neos Credits (NCR) teave

Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It's one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone's life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers.

Ametlik veebisait: https://neos.com/

Neos Credits (NCR) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Neos Credits (NCR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital: $ 1.42M
Koguvaru: $ 50.00M
Ringlev varu: $ 40.65M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.74M
Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.42
Kõigi aegade madalaim: $ 0.02018704
Praegune hind: $ 0.03482225

Neos Credits (NCR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neos Credits (NCR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NCR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NCR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NCR tokeni tokenoomikat, avastage NCR tokeni reaalajas hinda!

NCR – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu NCR võiks suunduda? Meie NCR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

