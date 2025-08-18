Mis on Neos Credits (NCR)

Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers.

Neos Credits hinna ennustus (USD)

Kui palju on Neos Credits (NCR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Neos Credits (NCR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Neos Credits nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NCR kohalike valuutade suhtes

Neos Credits (NCR) tokenoomika

Neos Credits (NCR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NCR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neos Credits (NCR) kohta Kui palju on Neos Credits (NCR) tänapäeval väärt? Reaalajas NCR hind USD on 0.03425657 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NCR/USD hind? $ 0.03425657 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NCR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Neos Credits turukapitalisatsioon? NCR turukapitalisatsioon on $ 1.39M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NCR ringlev varu? NCR ringlev varu on 40.65M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NCR (ATH) hind? NCR saavutab ATH hinna summas 9.42 USD . Mis oli kõigi aegade NCR madalaim (ATL) hind? NCR nägi ATL hinda summas 0.02018704 USD . Milline on NCR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NCR kauplemismaht on -- USD . Kas NCR sel aastal kõrgemale ka suundub? NCR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NCR hinna ennustust

