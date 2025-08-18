Rohkem infot CORTEX

NeoCortexAI hind (CORTEX)

1 CORTEX/USD reaalajas hind:

$0.00028722
$0.00028722
0.00%1D
NeoCortexAI (CORTEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:44:41 (UTC+8)

NeoCortexAI (CORTEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00028693
$ 0.00028693
24 h madal
$ 0.00028751
$ 0.00028751
24 h kõrge

$ 0.00028693
$ 0.00028693

$ 0.00028751
$ 0.00028751

$ 0.00446738
$ 0.00446738

$ 0.0002756
$ 0.0002756

--

+0.04%

+1.62%

+1.62%

NeoCortexAI (CORTEX) reaalajas hind on $0.00028722. Viimase 24 tunni jooksul CORTEX kaubeldud madalaim $ 0.00028693 ja kõrgeim $ 0.00028751 näitab aktiivset turu volatiivsust. CORTEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00446738 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0002756.

Lüliajalise tootluse osas on CORTEX muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel +1.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NeoCortexAI (CORTEX) – turuteave

$ 54.66K
$ 54.66K

--
----

$ 287.22K
$ 287.22K

190.29M
190.29M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

NeoCortexAI praegune turukapitalisatsioon on $ 54.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CORTEX ringlev varu on 190.29M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 287.22K.

NeoCortexAI (CORTEX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NeoCortexAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NeoCortexAI ja USD hinnamuutus $ +0.0000069631.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NeoCortexAI ja USD hinnamuutus $ -0.0000397829.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NeoCortexAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.04%
30 päeva$ +0.0000069631+2.42%
60 päeva$ -0.0000397829-13.85%
90 päeva$ 0--

Mis on NeoCortexAI (CORTEX)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NeoCortexAI (CORTEX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

NeoCortexAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on NeoCortexAI (CORTEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NeoCortexAI (CORTEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NeoCortexAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NeoCortexAI hinna ennustust kohe!

CORTEX kohalike valuutade suhtes

NeoCortexAI (CORTEX) tokenoomika

NeoCortexAI (CORTEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CORTEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NeoCortexAI (CORTEX) kohta

Kui palju on NeoCortexAI (CORTEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas CORTEX hind USD on 0.00028722 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CORTEX/USD hind?
Praegune hind CORTEX/USD on $ 0.00028722. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NeoCortexAI turukapitalisatsioon?
CORTEX turukapitalisatsioon on $ 54.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CORTEX ringlev varu?
CORTEX ringlev varu on 190.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CORTEX (ATH) hind?
CORTEX saavutab ATH hinna summas 0.00446738 USD.
Mis oli kõigi aegade CORTEX madalaim (ATL) hind?
CORTEX nägi ATL hinda summas 0.0002756 USD.
Milline on CORTEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CORTEX kauplemismaht on -- USD.
Kas CORTEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
CORTEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CORTEX hinna ennustust.
NeoCortexAI (CORTEX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.