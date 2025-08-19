Rohkem infot BYTES

Neo Tokyo hind (BYTES)

1 BYTES/USD reaalajas hind:

$2.62
$2.62$2.62
-1.30%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Neo Tokyo (BYTES) reaalajas hinnagraafik
Neo Tokyo (BYTES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.56
$ 2.56$ 2.56
24 h madal
$ 2.76
$ 2.76$ 2.76
24 h kõrge

$ 2.56
$ 2.56$ 2.56

$ 2.76
$ 2.76$ 2.76

$ 22.23
$ 22.23$ 22.23

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

+1.79%

-1.31%

-0.45%

-0.45%

Neo Tokyo (BYTES) reaalajas hind on $2.62. Viimase 24 tunni jooksul BYTES kaubeldud madalaim $ 2.56 ja kõrgeim $ 2.76 näitab aktiivset turu volatiivsust. BYTESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22.23 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.67.

Lüliajalise tootluse osas on BYTES muutunud +1.79% viimase tunni jooksul, -1.31% 24 tunni vältel -0.45% viimase 7 päeva jooksul.

Neo Tokyo (BYTES) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.76K
$ 26.76K$ 26.76K

$ 5.63M
$ 5.63M$ 5.63M

0.00
0.00 0.00

2,148,206.0
2,148,206.0 2,148,206.0

Neo Tokyo praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 26.76K 24 tunnise kauplemismahuga. BYTES ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2148206.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.63M.

Neo Tokyo (BYTES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Neo Tokyo ja USD hinnamuutus $ -0.03492537242517.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Neo Tokyo ja USD hinnamuutus $ +0.3188948720.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Neo Tokyo ja USD hinnamuutus $ -0.0394089920.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Neo Tokyo ja USD hinnamuutus $ -0.1785832824909935.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.03492537242517-1.31%
30 päeva$ +0.3188948720+12.17%
60 päeva$ -0.0394089920-1.50%
90 päeva$ -0.1785832824909935-6.38%

Mis on Neo Tokyo (BYTES)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Neo Tokyo (BYTES) allikas

Ametlik veebisait

Neo Tokyo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Neo Tokyo (BYTES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Neo Tokyo (BYTES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Neo Tokyo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Neo Tokyo hinna ennustust kohe!

BYTES kohalike valuutade suhtes

Neo Tokyo (BYTES) tokenoomika

Neo Tokyo (BYTES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BYTES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neo Tokyo (BYTES) kohta

Kui palju on Neo Tokyo (BYTES) tänapäeval väärt?
Reaalajas BYTES hind USD on 2.62 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BYTES/USD hind?
Praegune hind BYTES/USD on $ 2.62. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Neo Tokyo turukapitalisatsioon?
BYTES turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BYTES ringlev varu?
BYTES ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BYTES (ATH) hind?
BYTES saavutab ATH hinna summas 22.23 USD.
Mis oli kõigi aegade BYTES madalaim (ATL) hind?
BYTES nägi ATL hinda summas 1.67 USD.
Milline on BYTES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BYTES kauplemismaht on $ 26.76K USD.
Kas BYTES sel aastal kõrgemale ka suundub?
BYTES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BYTES hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.