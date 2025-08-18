Mis on Nemesis Downfall (ND)

Nemesis Downfall is a play-to-earn, multiplayer, first person shooter video game that offers modern gameplay and uses blockchain as a tool to facilitate in-game economy.

Üksuse Nemesis Downfall (ND) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Nemesis Downfall hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nemesis Downfall (ND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nemesis Downfall (ND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nemesis Downfall nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nemesis Downfall hinna ennustust kohe!

ND kohalike valuutade suhtes

Nemesis Downfall (ND) tokenoomika

Nemesis Downfall (ND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nemesis Downfall (ND) kohta Kui palju on Nemesis Downfall (ND) tänapäeval väärt? Reaalajas ND hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ND/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nemesis Downfall turukapitalisatsioon? ND turukapitalisatsioon on $ 12.13K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ND ringlev varu? ND ringlev varu on 17.08B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ND (ATH) hind? ND saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ND madalaim (ATL) hind? ND nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ND kauplemismaht on -- USD . Kas ND sel aastal kõrgemale ka suundub? ND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ND hinna ennustust

