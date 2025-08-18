Rohkem infot ND

Nemesis Downfall (ND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:10:40 (UTC+8)

Nemesis Downfall (ND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.21%

+0.09%

+0.09%

Nemesis Downfall (ND) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ND kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ND muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.21% 24 tunni vältel +0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nemesis Downfall (ND) – turuteave

$ 12.13K
$ 12.13K$ 12.13K

--
----

$ 13.70K
$ 13.70K$ 13.70K

17.08B
17.08B 17.08B

19,304,167,310.0
19,304,167,310.0 19,304,167,310.0

Nemesis Downfall praegune turukapitalisatsioon on $ 12.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ND ringlev varu on 17.08B, mille koguvaru on 19304167310.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.70K.

Nemesis Downfall (ND) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nemesis Downfall ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nemesis Downfall ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nemesis Downfall ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nemesis Downfall ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.21%
30 päeva$ 0-11.34%
60 päeva$ 0-23.29%
90 päeva$ 0--

Mis on Nemesis Downfall (ND)

Nemesis Downfall is a play-to-earn, multiplayer, first person shooter video game that offers modern gameplay and uses blockchain as a tool to facilitate in-game economy.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nemesis Downfall (ND) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Nemesis Downfall hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nemesis Downfall (ND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nemesis Downfall (ND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nemesis Downfall nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nemesis Downfall hinna ennustust kohe!

ND kohalike valuutade suhtes

Nemesis Downfall (ND) tokenoomika

Nemesis Downfall (ND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nemesis Downfall (ND) kohta

Kui palju on Nemesis Downfall (ND) tänapäeval väärt?
Reaalajas ND hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ND/USD hind?
Praegune hind ND/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nemesis Downfall turukapitalisatsioon?
ND turukapitalisatsioon on $ 12.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ND ringlev varu?
ND ringlev varu on 17.08B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ND (ATH) hind?
ND saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ND madalaim (ATL) hind?
ND nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ND kauplemismaht on -- USD.
Kas ND sel aastal kõrgemale ka suundub?
ND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ND hinna ennustust.
Nemesis Downfall (ND) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.