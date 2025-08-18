Nelore Coin hind (NLC)
Nelore Coin (NLC) reaalajas hind on $0.00206753. Viimase 24 tunni jooksul NLC kaubeldud madalaim $ 0.00202376 ja kõrgeim $ 0.00216443 näitab aktiivset turu volatiivsust. NLCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01680567 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on NLC muutunud +1.55% viimase tunni jooksul, -3.83% 24 tunni vältel +20.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nelore Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 697.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NLC ringlev varu on 337.36M, mille koguvaru on 372701468.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 770.58K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Nelore Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nelore Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0092593985.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nelore Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0215940483.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nelore Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0017545522221253749.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-3.83%
|30 päeva
|$ +0.0092593985
|+447.85%
|60 päeva
|$ +0.0215940483
|+1,044.44%
|90 päeva
|$ +0.0017545522221253749
|+560.60%
The First Agricultural token that gives rewards based on real profit. NELORE COIN is an agricultural business token with multiple farms under management focusing on COW production in Brazil that gives rewards based on real profit. The transaction tax goes to a Treasury account where the money is invested on buying or renting farms in Brazil. This way it creates an intrinsic value that should uphold bear markets and grow with bull markets. The selection of farms is very important so it can be the most profitable for the money invested. Those farms produce a profit which is used to buy NLCs from the Liquidity Pool. Coin buying usually happens every month and in the worst case 2 months. Since the start of the project, NELORE COIN already bought 2 farms in Brazil capable of producing 20.000 COWs with a total of 20 hectares of land. The team at NELORE COIN is composed of Agricultural experts with more than 20 years of experience. It was founded by CEO Marcos Rodrigo, Vice President Carlos Junior and CFO Emerson Muller. Now the team consists of more than 10 people and are in the process of hiring several more. Brazil is the biggest exporter of Agricultural products and NELORE COIN is the first real agricultural token based on Brazil with a real company already created. In the future, it aims to be the biggest farm manager in the world combining WEB3 features into a very old-fashioned sector of the global economy. With blockchain technology it aims to tokenize its NELORE COWS through an internal NFT system and create a Marketplace for real-time transactions of multiple Agricultural products. And it aims to record immutable and trusted data onto the blockchain such as the production, distribution, and sales history of every product. Other than that it aims to create a speculative investment market on agricultural products in Brazil, partnering with the biggest farmers in the country. Where users will be able to speculate on prices of Cows, Seeds, Oxes, Chicken a
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.