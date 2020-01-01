Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) teave

Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology.

Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure.

Ametlik veebisait:
https://nekodex.org/
Valge raamat:
https://docs.nekodex.org/

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M
Koguvaru:
$ 2.70B
$ 2.70B$ 2.70B
Ringlev varu:
$ 1.82B
$ 1.82B$ 1.82B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.13M
$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00449354
$ 0.00449354$ 0.00449354
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00050401
$ 0.00050401$ 0.00050401
Praegune hind:
$ 0.00079654
$ 0.00079654$ 0.00079654

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ((=ↀΩↀ=)) tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

((=ↀΩↀ=)) tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ((=ↀΩↀ=)) tokeni tokenoomikat, avastage ((=ↀΩↀ=)) tokeni reaalajas hinda!

((=ↀΩↀ=)) – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ((=ↀΩↀ=)) võiks suunduda? Meie ((=ↀΩↀ=)) hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?


