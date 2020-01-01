Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) teave Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure. Ametlik veebisait: https://nekodex.org/ Valge raamat: https://docs.nekodex.org/ Ostke ((=ↀΩↀ=)) kohe!

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Koguvaru: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Ringlev varu: $ 1.82B $ 1.82B $ 1.82B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00449354 $ 0.00449354 $ 0.00449354 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00050401 $ 0.00050401 $ 0.00050401 Praegune hind: $ 0.00079654 $ 0.00079654 $ 0.00079654 Lisateave Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) hinna kohta

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ((=ↀΩↀ=)) tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ((=ↀΩↀ=)) tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ((=ↀΩↀ=)) tokeni tokenoomikat, avastage ((=ↀΩↀ=)) tokeni reaalajas hinda!

((=ↀΩↀ=)) – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ((=ↀΩↀ=)) võiks suunduda? Meie ((=ↀΩↀ=)) hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ((=ↀΩↀ=)) tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!