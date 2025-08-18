Mis on Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure.

Üksuse Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) kohta Kui palju on Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tänapäeval väärt? Reaalajas ((=ↀΩↀ=)) hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ((=ↀΩↀ=))/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ((=ↀΩↀ=))/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nekocoin turukapitalisatsioon? ((=ↀΩↀ=)) turukapitalisatsioon on $ 1.41M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ((=ↀΩↀ=)) ringlev varu? ((=ↀΩↀ=)) ringlev varu on 1.81B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ((=ↀΩↀ=)) (ATH) hind? ((=ↀΩↀ=)) saavutab ATH hinna summas 0.00449354 USD . Mis oli kõigi aegade ((=ↀΩↀ=)) madalaim (ATL) hind? ((=ↀΩↀ=)) nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ((=ↀΩↀ=)) kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ((=ↀΩↀ=)) kauplemismaht on -- USD . Kas ((=ↀΩↀ=)) sel aastal kõrgemale ka suundub? ((=ↀΩↀ=)) võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ((=ↀΩↀ=)) hinna ennustust

