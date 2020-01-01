Neka Kayda (NEKA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neka Kayda (NEKA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neka Kayda (NEKA) teave This is Neka Kayda, the first cloned red ghost wolf. She is rare, special, and truly one of a kind. We are proud to use her as the face of our new project on Solana. Her story is powerful and different, which makes our project stand out. This is not just another token — it’s a creative and exciting journey where Neka leads the way. The project is simple to join, open to everyone, and full of energy. Neka brings a wild, strong spirit that connects with people. Her image and story will stay in people’s minds and make them feel like they are part of something unique and meaningful. Ametlik veebisait: https://nekakayda.com Ostke NEKA kohe!

Neka Kayda (NEKA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neka Kayda (NEKA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.12K $ 13.12K $ 13.12K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.12K $ 13.12K $ 13.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Neka Kayda (NEKA) hinna kohta

Neka Kayda (NEKA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neka Kayda (NEKA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEKA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEKA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEKA tokeni tokenoomikat, avastage NEKA tokeni reaalajas hinda!

NEKA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEKA võiks suunduda? Meie NEKA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEKA tokeni hinna ennustust kohe!

