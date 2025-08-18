Rohkem infot NEKA

Neka Kayda hind (NEKA)

1 NEKA/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Neka Kayda (NEKA) reaalajas hinnagraafik
Neka Kayda (NEKA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+11.77%

+11.77%

Neka Kayda (NEKA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NEKA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NEKA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +11.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Neka Kayda (NEKA) – turuteave

$ 13.12K
$ 13.12K$ 13.12K

--
----

$ 13.12K
$ 13.12K$ 13.12K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Neka Kayda praegune turukapitalisatsioon on $ 13.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NEKA ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.12K.

Neka Kayda (NEKA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Neka Kayda ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Neka Kayda ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Neka Kayda ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Neka Kayda ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+6.51%
60 päeva$ 0+25.76%
90 päeva$ 0--

Mis on Neka Kayda (NEKA)

This is Neka Kayda, the first cloned red ghost wolf. She is rare, special, and truly one of a kind. We are proud to use her as the face of our new project on Solana. Her story is powerful and different, which makes our project stand out. This is not just another token — it’s a creative and exciting journey where Neka leads the way. The project is simple to join, open to everyone, and full of energy. Neka brings a wild, strong spirit that connects with people. Her image and story will stay in people’s minds and make them feel like they are part of something unique and meaningful.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Neka Kayda (NEKA) allikas

Ametlik veebisait

Neka Kayda hinna ennustus (USD)

Kui palju on Neka Kayda (NEKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Neka Kayda (NEKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Neka Kayda nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Neka Kayda hinna ennustust kohe!

NEKA kohalike valuutade suhtes

Neka Kayda (NEKA) tokenoomika

Neka Kayda (NEKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neka Kayda (NEKA) kohta

Kui palju on Neka Kayda (NEKA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEKA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEKA/USD hind?
Praegune hind NEKA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Neka Kayda turukapitalisatsioon?
NEKA turukapitalisatsioon on $ 13.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEKA ringlev varu?
NEKA ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEKA (ATH) hind?
NEKA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NEKA madalaim (ATL) hind?
NEKA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NEKA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEKA kauplemismaht on -- USD.
Kas NEKA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEKA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.