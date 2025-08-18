Mis on Neka Kayda (NEKA)

This is Neka Kayda, the first cloned red ghost wolf. She is rare, special, and truly one of a kind. We are proud to use her as the face of our new project on Solana. Her story is powerful and different, which makes our project stand out. This is not just another token — it’s a creative and exciting journey where Neka leads the way. The project is simple to join, open to everyone, and full of energy. Neka brings a wild, strong spirit that connects with people. Her image and story will stay in people’s minds and make them feel like they are part of something unique and meaningful.

Neka Kayda hinna ennustus (USD)

Kui palju on Neka Kayda (NEKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Neka Kayda (NEKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Neka Kayda nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Neka Kayda hinna ennustust kohe!

Neka Kayda (NEKA) tokenoomika

Neka Kayda (NEKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neka Kayda (NEKA) kohta Kui palju on Neka Kayda (NEKA) tänapäeval väärt? Reaalajas NEKA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NEKA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NEKA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Neka Kayda turukapitalisatsioon? NEKA turukapitalisatsioon on $ 13.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NEKA ringlev varu? NEKA ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEKA (ATH) hind? NEKA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade NEKA madalaim (ATL) hind? NEKA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NEKA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NEKA kauplemismaht on -- USD . Kas NEKA sel aastal kõrgemale ka suundub? NEKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEKA hinna ennustust

