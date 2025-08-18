Rohkem infot NEIROH

NeiroWifHat logo

NeiroWifHat hind (NEIROH)

Loendis mitteolevad

1 NEIROH/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
NeiroWifHat (NEIROH) reaalajas hinnagraafik
NeiroWifHat (NEIROH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.01%

-1.00%

-1.00%

NeiroWifHat (NEIROH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NEIROH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEIROHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NEIROH muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -1.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NeiroWifHat (NEIROH) – turuteave

$ 20.31K
$ 20.31K$ 20.31K

--
----

$ 20.31K
$ 20.31K$ 20.31K

779.00M
779.00M 779.00M

778,995,637.7316506
778,995,637.7316506 778,995,637.7316506

NeiroWifHat praegune turukapitalisatsioon on $ 20.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NEIROH ringlev varu on 779.00M, mille koguvaru on 778995637.7316506. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.31K.

NeiroWifHat (NEIROH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NeiroWifHat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NeiroWifHat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NeiroWifHat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NeiroWifHat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.01%
30 päeva$ 0-4.38%
60 päeva$ 0-0.88%
90 päeva$ 0--

Mis on NeiroWifHat (NEIROH)

NeiroWifHat (NEIROH) is a meme-based cryptocurrency inspired by the popular “Doge” brand. It introduces a playful character known as the “sister of Doge,” combining humor, pop culture references, and a lighthearted, community-driven approach. NEIROH aims to create a fun and engaging environment for crypto enthusiasts, focusing on the growing interest in meme coins while providing a speculative asset for investors in the space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NeiroWifHat (NEIROH) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

NeiroWifHat hinna ennustus (USD)

Kui palju on NeiroWifHat (NEIROH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NeiroWifHat (NEIROH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NeiroWifHat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NeiroWifHat hinna ennustust kohe!

NEIROH kohalike valuutade suhtes

NeiroWifHat (NEIROH) tokenoomika

NeiroWifHat (NEIROH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEIROH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NeiroWifHat (NEIROH) kohta

Kui palju on NeiroWifHat (NEIROH) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEIROH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEIROH/USD hind?
Praegune hind NEIROH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NeiroWifHat turukapitalisatsioon?
NEIROH turukapitalisatsioon on $ 20.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEIROH ringlev varu?
NEIROH ringlev varu on 779.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEIROH (ATH) hind?
NEIROH saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NEIROH madalaim (ATL) hind?
NEIROH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NEIROH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEIROH kauplemismaht on -- USD.
Kas NEIROH sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEIROH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEIROH hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.