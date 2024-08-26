Neirei (NEIREI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neirei (NEIREI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neirei (NEIREI) teave NeiRei is a meme token that is a Chinese twist on Neiro, sister of the OG Doge. It has 0/0 taxes and was built to bring some fun to the crypto market. The Community Takeover (CTO) started on August 26, 2024 and has been thriving since. The team is full of chads, ready to hustle harder than a street vendor selling dumplings at rush hour! Prepare yourself for a journey packed with more spice than a Sichuan hot pot! Ametlik veebisait: https://www.neireitoken.xyz/ Ostke NEIREI kohe!

Neirei (NEIREI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neirei (NEIREI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 160.68K $ 160.68K $ 160.68K Koguvaru: $ 99.27B $ 99.27B $ 99.27B Ringlev varu: $ 99.27B $ 99.27B $ 99.27B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 160.68K $ 160.68K $ 160.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Neirei (NEIREI) hinna kohta

Neirei (NEIREI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neirei (NEIREI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEIREI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEIREI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEIREI tokeni tokenoomikat, avastage NEIREI tokeni reaalajas hinda!

NEIREI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEIREI võiks suunduda? Meie NEIREI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEIREI tokeni hinna ennustust kohe!

