Neemo Staked Astar (NSASTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neemo Staked Astar (NSASTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Neemo Staked Astar (NSASTR) teave Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem. Ametlik veebisait: https://neemo.finance/ Ostke NSASTR kohe!

Neemo Staked Astar (NSASTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neemo Staked Astar (NSASTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Koguvaru: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M Ringlev varu: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0567 $ 0.0567 $ 0.0567 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00566142 $ 0.00566142 $ 0.00566142 Lisateave Neemo Staked Astar (NSASTR) hinna kohta

Neemo Staked Astar (NSASTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neemo Staked Astar (NSASTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NSASTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NSASTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NSASTR tokeni tokenoomikat, avastage NSASTR tokeni reaalajas hinda!

