Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem.

Üksuse Neemo Staked Astar (NSASTR) allikas Ametlik veebisait

Neemo Staked Astar (NSASTR) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neemo Staked Astar (NSASTR) kohta Kui palju on Neemo Staked Astar (NSASTR) tänapäeval väärt? Reaalajas NSASTR hind USD on 0.00568666 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NSASTR/USD hind? $ 0.00568666 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NSASTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Neemo Staked Astar turukapitalisatsioon? NSASTR turukapitalisatsioon on $ 1.16M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NSASTR ringlev varu? NSASTR ringlev varu on 204.35M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NSASTR (ATH) hind? NSASTR saavutab ATH hinna summas 0.0567 USD . Mis oli kõigi aegade NSASTR madalaim (ATL) hind? NSASTR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NSASTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NSASTR kauplemismaht on -- USD . Kas NSASTR sel aastal kõrgemale ka suundub? NSASTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NSASTR hinna ennustust

