Nectar (NECT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nectar (NECT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nectar (NECT) teave Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral. Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem. Ametlik veebisait: https://beraborrow.com/ Valge raamat: https://beraborrow.gitbook.io/docs Ostke NECT kohe!

Nectar (NECT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nectar (NECT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Koguvaru: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Ringlev varu: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 Kõigi aegade madalaim: $ 0.938008 $ 0.938008 $ 0.938008 Praegune hind: $ 0.998293 $ 0.998293 $ 0.998293 Lisateave Nectar (NECT) hinna kohta

Nectar (NECT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nectar (NECT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NECT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NECT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NECT tokeni tokenoomikat, avastage NECT tokeni reaalajas hinda!

NECT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NECT võiks suunduda? Meie NECT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NECT tokeni hinna ennustust kohe!

