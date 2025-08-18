Rohkem infot NECT

NECT Hinnainfo

NECT Valge raamat

NECT Ametlik veebisait

NECT Tokenoomika

NECT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Nectar logo

Nectar hind (NECT)

Loendis mitteolevad

1 NECT/USD reaalajas hind:

$0.998559
$0.998559$0.998559
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Nectar (NECT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:40:11 (UTC+8)

Nectar (NECT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.995251
$ 0.995251$ 0.995251
24 h madal
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 h kõrge

$ 0.995251
$ 0.995251$ 0.995251

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 0.938008
$ 0.938008$ 0.938008

+0.03%

+0.01%

+0.10%

+0.10%

Nectar (NECT) reaalajas hind on $0.998559. Viimase 24 tunni jooksul NECT kaubeldud madalaim $ 0.995251 ja kõrgeim $ 1.001 näitab aktiivset turu volatiivsust. NECTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.035 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.938008.

Lüliajalise tootluse osas on NECT muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +0.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nectar (NECT) – turuteave

$ 4.71M
$ 4.71M$ 4.71M

--
----

$ 4.71M
$ 4.71M$ 4.71M

4.72M
4.72M 4.72M

4,717,559.53766
4,717,559.53766 4,717,559.53766

Nectar praegune turukapitalisatsioon on $ 4.71M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NECT ringlev varu on 4.72M, mille koguvaru on 4717559.53766. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.71M.

Nectar (NECT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nectar ja USD hinnamuutus $ +0.0001354.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nectar ja USD hinnamuutus $ -0.0188158472.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nectar ja USD hinnamuutus $ +0.0001403973.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nectar ja USD hinnamuutus $ +0.0000473825467948.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001354+0.01%
30 päeva$ -0.0188158472-1.88%
60 päeva$ +0.0001403973+0.01%
90 päeva$ +0.0000473825467948+0.00%

Mis on Nectar (NECT)

Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral. Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nectar (NECT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Nectar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nectar (NECT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nectar (NECT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nectar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nectar hinna ennustust kohe!

NECT kohalike valuutade suhtes

Nectar (NECT) tokenoomika

Nectar (NECT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NECT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nectar (NECT) kohta

Kui palju on Nectar (NECT) tänapäeval väärt?
Reaalajas NECT hind USD on 0.998559 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NECT/USD hind?
Praegune hind NECT/USD on $ 0.998559. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nectar turukapitalisatsioon?
NECT turukapitalisatsioon on $ 4.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NECT ringlev varu?
NECT ringlev varu on 4.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NECT (ATH) hind?
NECT saavutab ATH hinna summas 1.035 USD.
Mis oli kõigi aegade NECT madalaim (ATL) hind?
NECT nägi ATL hinda summas 0.938008 USD.
Milline on NECT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NECT kauplemismaht on -- USD.
Kas NECT sel aastal kõrgemale ka suundub?
NECT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NECT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:40:11 (UTC+8)

Nectar (NECT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.