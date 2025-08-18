Mis on Nectar (NECT)

Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral. Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem.

Üksuse Nectar (NECT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Nectar (NECT) tokenoomika

Nectar (NECT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NECT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nectar (NECT) kohta Kui palju on Nectar (NECT) tänapäeval väärt? Reaalajas NECT hind USD on 0.998559 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NECT/USD hind? $ 0.998559 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NECT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nectar turukapitalisatsioon? NECT turukapitalisatsioon on $ 4.71M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NECT ringlev varu? NECT ringlev varu on 4.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NECT (ATH) hind? NECT saavutab ATH hinna summas 1.035 USD . Mis oli kõigi aegade NECT madalaim (ATL) hind? NECT nägi ATL hinda summas 0.938008 USD . Milline on NECT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NECT kauplemismaht on -- USD . Kas NECT sel aastal kõrgemale ka suundub? NECT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NECT hinna ennustust

Nectar (NECT) Olulised valdkonna uudised