Nebula Ai hind (NAIX)

1 NAIX/USD reaalajas hind:

mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Nebula Ai (NAIX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:10:25 (UTC+8)

Nebula Ai (NAIX) hinna teave (USD)

Nebula Ai (NAIX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NAIX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00298629 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NAIX muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, -5.87% 24 tunni vältel -1.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nebula Ai (NAIX) – turuteave

Nebula Ai praegune turukapitalisatsioon on $ 24.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NAIX ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.01K.

Nebula Ai (NAIX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nebula Ai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nebula Ai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nebula Ai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nebula Ai ja USD hinnamuutus $ 0.

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna$ 0-5.87%
30 päeva$ 0+30.59%
60 päeva$ 0+44.53%
90 päeva$ 0--

Mis on Nebula Ai (NAIX)

Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem.

Üksuse Nebula Ai (NAIX) allikas

Nebula Ai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nebula Ai (NAIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nebula Ai (NAIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nebula Ai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Nebula Ai (NAIX) tokenoomika

Nebula Ai (NAIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nebula Ai (NAIX) kohta

Kui palju on Nebula Ai (NAIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAIX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAIX/USD hind?
Praegune hind NAIX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nebula Ai turukapitalisatsioon?
NAIX turukapitalisatsioon on $ 24.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAIX ringlev varu?
NAIX ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAIX (ATH) hind?
NAIX saavutab ATH hinna summas 0.00298629 USD.
Mis oli kõigi aegade NAIX madalaim (ATL) hind?
NAIX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NAIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAIX kauplemismaht on -- USD.
Kas NAIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAIX hinna ennustust.
