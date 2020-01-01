NDX6900 (NDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NDX6900 (NDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NDX6900 (NDX) teave NDX6900 Token is a meme token, created solely for entertainment and amusement, with absolutely no affiliation to any stocks, equities, or securities. Any perceived connection between NDX6900 and entities such as the "Stock Market" or "Nasdaq" is entirely coincidental, existing for satirical or comedic purposes. This token holds no inherent value, nor does it carry any expectation of generating financial return. Ametlik veebisait: https://ndx6900.tech/ Ostke NDX kohe!

NDX6900 (NDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NDX6900 (NDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 184.29K $ 184.29K $ 184.29K Koguvaru: $ 6.90B $ 6.90B $ 6.90B Ringlev varu: $ 6.90B $ 6.90B $ 6.90B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 184.29K $ 184.29K $ 184.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00301578 $ 0.00301578 $ 0.00301578 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave NDX6900 (NDX) hinna kohta

NDX6900 (NDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NDX6900 (NDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NDX tokeni tokenoomikat, avastage NDX tokeni reaalajas hinda!

NDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NDX võiks suunduda? Meie NDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NDX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!