NDX6900 hind (NDX)

1 NDX/USD reaalajas hind:

--
----
-5.50%1D
USD
NDX6900 (NDX) reaalajas hinnagraafik
NDX6900 (NDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00301578
$ 0.00301578$ 0.00301578

$ 0
$ 0$ 0

+0.78%

-5.59%

-7.00%

-7.00%

NDX6900 (NDX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NDX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00301578 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NDX muutunud +0.78% viimase tunni jooksul, -5.59% 24 tunni vältel -7.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NDX6900 (NDX) – turuteave

$ 183.63K
$ 183.63K$ 183.63K

--
----

$ 183.63K
$ 183.63K$ 183.63K

6.90B
6.90B 6.90B

6,899,809,702.140406
6,899,809,702.140406 6,899,809,702.140406

NDX6900 praegune turukapitalisatsioon on $ 183.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NDX ringlev varu on 6.90B, mille koguvaru on 6899809702.140406. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 183.63K.

NDX6900 (NDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NDX6900 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NDX6900 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NDX6900 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NDX6900 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.59%
30 päeva$ 0-3.26%
60 päeva$ 0+25.66%
90 päeva$ 0--

Mis on NDX6900 (NDX)

NDX6900 Token is a meme token, created solely for entertainment and amusement, with absolutely no affiliation to any stocks, equities, or securities. Any perceived connection between NDX6900 and entities such as the "Stock Market" or "Nasdaq" is entirely coincidental, existing for satirical or comedic purposes. This token holds no inherent value, nor does it carry any expectation of generating financial return.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

NDX6900 hinna ennustus (USD)

Kui palju on NDX6900 (NDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NDX6900 (NDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NDX6900 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NDX6900 hinna ennustust kohe!

NDX6900 (NDX) tokenoomika

NDX6900 (NDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NDX6900 (NDX) kohta

Kui palju on NDX6900 (NDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas NDX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NDX/USD hind?
Praegune hind NDX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NDX6900 turukapitalisatsioon?
NDX turukapitalisatsioon on $ 183.63K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NDX ringlev varu?
NDX ringlev varu on 6.90B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NDX (ATH) hind?
NDX saavutab ATH hinna summas 0.00301578 USD.
Mis oli kõigi aegade NDX madalaim (ATL) hind?
NDX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NDX kauplemismaht on -- USD.
Kas NDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
NDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NDX hinna ennustust.
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.