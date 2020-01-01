NBM Lumite (NBMLUM) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi NBM Lumite (NBMLUM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
NBM Lumite (NBMLUM) teave

NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours!

NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem.

NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes.

Ametlik veebisait:
https://game.nftbattleminers.com/
Valge raamat:
https://nbmofficialwiki.gitbook.io/nbm-shadow-depths/overview/nft-battle-miners-official-wiki/iii-resources/lumite

NBM Lumite (NBMLUM) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage NBM Lumite (NBMLUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 71.59K
Koguvaru:
$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 850.00M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 84.22K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
Praegune hind:
$ 0
NBM Lumite (NBMLUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

NBM Lumite (NBMLUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate NBMLUM tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

NBMLUM tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate NBMLUM tokeni tokenoomikat, avastage NBMLUM tokeni reaalajas hinda!

NBMLUM – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu NBMLUM võiks suunduda? Meie NBMLUM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.