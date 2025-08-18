Mis on NBM Lumite (NBMLUM)

NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NBM Lumite (NBMLUM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

NBM Lumite hinna ennustus (USD)

Kui palju on NBM Lumite (NBMLUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NBM Lumite (NBMLUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NBM Lumite nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NBM Lumite hinna ennustust kohe!

NBMLUM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

NBM Lumite (NBMLUM) tokenoomika

NBM Lumite (NBMLUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NBMLUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NBM Lumite (NBMLUM) kohta Kui palju on NBM Lumite (NBMLUM) tänapäeval väärt? Reaalajas NBMLUM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NBMLUM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NBMLUM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NBM Lumite turukapitalisatsioon? NBMLUM turukapitalisatsioon on $ 71.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NBMLUM ringlev varu? NBMLUM ringlev varu on 850.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NBMLUM (ATH) hind? NBMLUM saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade NBMLUM madalaim (ATL) hind? NBMLUM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NBMLUM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NBMLUM kauplemismaht on -- USD . Kas NBMLUM sel aastal kõrgemale ka suundub? NBMLUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NBMLUM hinna ennustust

NBM Lumite (NBMLUM) Olulised valdkonna uudised