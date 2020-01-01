NazareAI (NAZAREAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NazareAI (NAZAREAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NazareAI (NAZAREAI) teave NazareAI is a artificial intelligence and blockchain research & development company. We specialize in creating innovative solutions that bridge the gap between AI and blockchain technology. We've released multiple products and are having long term roadmap with building autonomous AI workforce. The token is used as a reward between AI workforce to reward them for good work or punish them for a bad work in order to improve the learning. Ametlik veebisait: https://nazareai.com Ostke NAZAREAI kohe!

NazareAI (NAZAREAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NazareAI (NAZAREAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 71.68K $ 71.68K $ 71.68K Koguvaru: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ringlev varu: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 71.68K $ 71.68K $ 71.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00445252 $ 0.00445252 $ 0.00445252 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave NazareAI (NAZAREAI) hinna kohta

NazareAI (NAZAREAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NazareAI (NAZAREAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAZAREAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAZAREAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAZAREAI tokeni tokenoomikat, avastage NAZAREAI tokeni reaalajas hinda!

NAZAREAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NAZAREAI võiks suunduda? Meie NAZAREAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NAZAREAI tokeni hinna ennustust kohe!

