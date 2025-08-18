Rohkem infot NAZAREAI

NazareAI hind (NAZAREAI)

1 NAZAREAI/USD reaalajas hind:

--
----
-9.40%1D
USD
NazareAI (NAZAREAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:12:22 (UTC+8)

NazareAI (NAZAREAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00445252
$ 0.00445252$ 0.00445252

$ 0
$ 0$ 0

-1.97%

-9.43%

-42.61%

-42.61%

NazareAI (NAZAREAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NAZAREAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAZAREAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00445252 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NAZAREAI muutunud -1.97% viimase tunni jooksul, -9.43% 24 tunni vältel -42.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NazareAI (NAZAREAI) – turuteave

$ 74.42K
$ 74.42K$ 74.42K

--
----

$ 74.42K
$ 74.42K$ 74.42K

999.88M
999.88M 999.88M

999,876,304.170327
999,876,304.170327 999,876,304.170327

NazareAI praegune turukapitalisatsioon on $ 74.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NAZAREAI ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999876304.170327. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 74.42K.

NazareAI (NAZAREAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NazareAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NazareAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NazareAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NazareAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.43%
30 päeva$ 0-76.47%
60 päeva$ 0-81.34%
90 päeva$ 0--

Mis on NazareAI (NAZAREAI)

NazareAI is a artificial intelligence and blockchain research & development company. We specialize in creating innovative solutions that bridge the gap between AI and blockchain technology. We've released multiple products and are having long term roadmap with building autonomous AI workforce. The token is used as a reward between AI workforce to reward them for good work or punish them for a bad work in order to improve the learning.

NazareAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on NazareAI (NAZAREAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NazareAI (NAZAREAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NazareAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NazareAI hinna ennustust kohe!

NAZAREAI kohalike valuutade suhtes

NazareAI (NAZAREAI) tokenoomika

NazareAI (NAZAREAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAZAREAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NazareAI (NAZAREAI) kohta

Kui palju on NazareAI (NAZAREAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAZAREAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAZAREAI/USD hind?
Praegune hind NAZAREAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NazareAI turukapitalisatsioon?
NAZAREAI turukapitalisatsioon on $ 74.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAZAREAI ringlev varu?
NAZAREAI ringlev varu on 999.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAZAREAI (ATH) hind?
NAZAREAI saavutab ATH hinna summas 0.00445252 USD.
Mis oli kõigi aegade NAZAREAI madalaim (ATL) hind?
NAZAREAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NAZAREAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAZAREAI kauplemismaht on -- USD.
Kas NAZAREAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAZAREAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAZAREAI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:12:22 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.