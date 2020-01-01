Naym (NAYM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Naym (NAYM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Naym (NAYM) teave Ametlik veebisait: https://www.naymtoken.com Valge raamat: https://docsend.com/view/m5mx7d7bnc3vvw4r

Naym (NAYM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Naym (NAYM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 146.87K $ 146.87K $ 146.87K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 108.97M $ 108.97M $ 108.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04567796 $ 0.04567796 $ 0.04567796 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00134777 $ 0.00134777 $ 0.00134777 Lisateave Naym (NAYM) hinna kohta

Naym (NAYM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Naym (NAYM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAYM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAYM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAYM tokeni tokenoomikat, avastage NAYM tokeni reaalajas hinda!

NAYM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NAYM võiks suunduda? Meie NAYM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NAYM tokeni hinna ennustust kohe!

