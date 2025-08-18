Rohkem infot NAYM

Naym hind (NAYM)

1 NAYM/USD reaalajas hind:

$0.00145117
$0.00145117$0.00145117
+10.90%1D
Naym (NAYM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:12:15 (UTC+8)

Naym (NAYM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00130774
$ 0.00130774$ 0.00130774
24 h madal
$ 0.00188692
$ 0.00188692$ 0.00188692
24 h kõrge

$ 0.00130774
$ 0.00130774$ 0.00130774

$ 0.00188692
$ 0.00188692$ 0.00188692

$ 0.04567796
$ 0.04567796$ 0.04567796

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

+10.97%

+26.98%

+26.98%

Naym (NAYM) reaalajas hind on $0.00145117. Viimase 24 tunni jooksul NAYM kaubeldud madalaim $ 0.00130774 ja kõrgeim $ 0.00188692 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAYMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04567796 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NAYM muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, +10.97% 24 tunni vältel +26.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Naym (NAYM) – turuteave

$ 158.14K
$ 158.14K$ 158.14K

--
----

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

108.97M
108.97M 108.97M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Naym praegune turukapitalisatsioon on $ 158.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NAYM ringlev varu on 108.97M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.45M.

Naym (NAYM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Naym ja USD hinnamuutus $ +0.00014343.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Naym ja USD hinnamuutus $ +0.0008583122.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Naym ja USD hinnamuutus $ -0.0006405207.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Naym ja USD hinnamuutus $ -0.002426270461306209.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00014343+10.97%
30 päeva$ +0.0008583122+59.15%
60 päeva$ -0.0006405207-44.13%
90 päeva$ -0.002426270461306209-62.57%

Mis on Naym (NAYM)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Naym (NAYM) allikas

Naym hinna ennustus (USD)

Kui palju on Naym (NAYM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Naym (NAYM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Naym nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Naym hinna ennustust kohe!

NAYM kohalike valuutade suhtes

Naym (NAYM) tokenoomika

Naym (NAYM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAYM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Naym (NAYM) kohta

Kui palju on Naym (NAYM) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAYM hind USD on 0.00145117 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAYM/USD hind?
Praegune hind NAYM/USD on $ 0.00145117. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Naym turukapitalisatsioon?
NAYM turukapitalisatsioon on $ 158.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAYM ringlev varu?
NAYM ringlev varu on 108.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAYM (ATH) hind?
NAYM saavutab ATH hinna summas 0.04567796 USD.
Mis oli kõigi aegade NAYM madalaim (ATL) hind?
NAYM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NAYM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAYM kauplemismaht on -- USD.
Kas NAYM sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAYM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAYM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:12:15 (UTC+8)

Naym (NAYM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.