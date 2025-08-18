Mis on Naym (NAYM)

Üksuse Naym (NAYM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Naym hinna ennustus (USD)

Kui palju on Naym (NAYM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Naym (NAYM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Naym nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Naym hinna ennustust kohe!

NAYM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Naym (NAYM) tokenoomika

Naym (NAYM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAYM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Naym (NAYM) kohta Kui palju on Naym (NAYM) tänapäeval väärt? Reaalajas NAYM hind USD on 0.00145117 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NAYM/USD hind? $ 0.00145117 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NAYM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Naym turukapitalisatsioon? NAYM turukapitalisatsioon on $ 158.14K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NAYM ringlev varu? NAYM ringlev varu on 108.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAYM (ATH) hind? NAYM saavutab ATH hinna summas 0.04567796 USD . Mis oli kõigi aegade NAYM madalaim (ATL) hind? NAYM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NAYM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NAYM kauplemismaht on -- USD . Kas NAYM sel aastal kõrgemale ka suundub? NAYM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAYM hinna ennustust

Naym (NAYM) Olulised valdkonna uudised