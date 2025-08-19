NAVIX hind (NAVIX)
--
--
0.00%
0.00%
NAVIX (NAVIX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NAVIX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAVIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00126737 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on NAVIX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NAVIX praegune turukapitalisatsioon on $ 2.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NAVIX ringlev varu on 14.61M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 204.53K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse NAVIX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NAVIX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NAVIX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NAVIX ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|0.00%
|60 päeva
|$ 0
|0.00%
|90 päeva
|$ 0
|--
The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3.
