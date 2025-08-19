Mis on NAVIX (NAVIX)

The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NAVIX (NAVIX) kohta Kui palju on NAVIX (NAVIX) tänapäeval väärt? Reaalajas NAVIX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NAVIX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NAVIX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NAVIX turukapitalisatsioon? NAVIX turukapitalisatsioon on $ 2.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NAVIX ringlev varu? NAVIX ringlev varu on 14.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAVIX (ATH) hind? NAVIX saavutab ATH hinna summas 0.00126737 USD . Mis oli kõigi aegade NAVIX madalaim (ATL) hind? NAVIX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NAVIX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NAVIX kauplemismaht on -- USD . Kas NAVIX sel aastal kõrgemale ka suundub? NAVIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAVIX hinna ennustust

