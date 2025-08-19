Rohkem infot NAVIX

NAVIX logo

NAVIX hind (NAVIX)

1 NAVIX/USD reaalajas hind:

$0.00020453
0.00%1D
USD
NAVIX (NAVIX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:55:26 (UTC+8)

NAVIX (NAVIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00126737
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

NAVIX (NAVIX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NAVIX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAVIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00126737 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NAVIX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NAVIX (NAVIX) – turuteave

$ 2.99K
--
$ 204.53K
14.61M
1,000,000,000.0
NAVIX praegune turukapitalisatsioon on $ 2.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NAVIX ringlev varu on 14.61M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 204.53K.

NAVIX (NAVIX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NAVIX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NAVIX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NAVIX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NAVIX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ 00.00%
90 päeva$ 0--

Mis on NAVIX (NAVIX)

The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NAVIX (NAVIX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

NAVIX hinna ennustus (USD)

Kui palju on NAVIX (NAVIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NAVIX (NAVIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NAVIX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NAVIX hinna ennustust kohe!

NAVIX kohalike valuutade suhtes

NAVIX (NAVIX) tokenoomika

NAVIX (NAVIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAVIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NAVIX (NAVIX) kohta

Kui palju on NAVIX (NAVIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAVIX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAVIX/USD hind?
Praegune hind NAVIX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NAVIX turukapitalisatsioon?
NAVIX turukapitalisatsioon on $ 2.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAVIX ringlev varu?
NAVIX ringlev varu on 14.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAVIX (ATH) hind?
NAVIX saavutab ATH hinna summas 0.00126737 USD.
Mis oli kõigi aegade NAVIX madalaim (ATL) hind?
NAVIX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NAVIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAVIX kauplemismaht on -- USD.
Kas NAVIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAVIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAVIX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:55:26 (UTC+8)

