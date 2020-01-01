Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) teave Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals. Ametlik veebisait: https://deuro.com/ Valge raamat: https://docs.deuro.com/ Ostke NDEPS kohe!

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M Koguvaru: $ 13.79M $ 13.79M $ 13.79M Ringlev varu: $ 13.79M $ 13.79M $ 13.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.421108 $ 0.421108 $ 0.421108 Kõigi aegade madalaim: $ 0.378816 $ 0.378816 $ 0.378816 Praegune hind: $ 0.380954 $ 0.380954 $ 0.380954 Lisateave Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) hinna kohta

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NDEPS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NDEPS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NDEPS tokeni tokenoomikat, avastage NDEPS tokeni reaalajas hinda!

NDEPS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NDEPS võiks suunduda? Meie NDEPS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NDEPS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!