Mis on Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

Üksuse Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) kohta Kui palju on Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tänapäeval väärt? Reaalajas NDEPS hind USD on 0.380954 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NDEPS/USD hind? $ 0.380954 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NDEPS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Native Decentralized Euro Protocol Share turukapitalisatsioon? NDEPS turukapitalisatsioon on $ 5.25M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NDEPS ringlev varu? NDEPS ringlev varu on 13.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NDEPS (ATH) hind? NDEPS saavutab ATH hinna summas 0.421108 USD . Mis oli kõigi aegade NDEPS madalaim (ATL) hind? NDEPS nägi ATL hinda summas 0.378816 USD . Milline on NDEPS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NDEPS kauplemismaht on -- USD . Kas NDEPS sel aastal kõrgemale ka suundub? NDEPS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NDEPS hinna ennustust

