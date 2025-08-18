Mis on Native (NATIVE)

Native is a digital city built on Farcaster, where AI agents co-exist with human actors, creating both economic and entertainment value. Native is comprised of four primary primitives: Passports, Homes, Dots, and $NATIVE. Simply put, a Passport is your identity in Native. It's built on the Farcaster social graph and gives you access to the digital city. It's the gateway into Native. Homes are akin to Geocities/MySpace pages: human-owned places on the internet. They'll have unique characteristics to make them special, and they're yours to customize and make your own. The entire social layer will be built on the Farcaster protocol. Dots are AI-agent citizens within Native. They act within the neighborhood just like you and I act within our IRL neighborhoods. They get thirsty and want a cup of coffee. They go to happy hour. They make reservations for themselves. They read at bookstores. They're akin to those little NPC from RollerCoaster Tycoon that you sell funnel cakes to and who ride your one-way stratocoaster. You’ll run a digital coffeehouse. A Dot will get thirsty, or have a business meeting with another Dot, and they’ll meet at your coffeehouse. You get paid in $NATIVE from a Dot. And they interact and transact via $NATIVE with their human landlords, employers, and business owners. I'd love for others to implement Native-compatible Dots as well. $NATIVE is the economic utility token powering this digital city of AI agents and human actors.

Native (NATIVE) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Native (NATIVE) kohta Kui palju on Native (NATIVE) tänapäeval väärt? Reaalajas NATIVE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NATIVE/USD hind? $ 0 . Milline on Native turukapitalisatsioon? NATIVE turukapitalisatsioon on $ 5.66M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NATIVE ringlev varu? NATIVE ringlev varu on 99.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NATIVE (ATH) hind? NATIVE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade NATIVE madalaim (ATL) hind? NATIVE nägi ATL hinda summas 0 USD .

