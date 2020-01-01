National Digital Asset Stockpile (NDAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi National Digital Asset Stockpile (NDAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

National Digital Asset Stockpile (NDAS) teave National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem. Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone.

National Digital Asset Stockpile (NDAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage National Digital Asset Stockpile (NDAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.39K $ 32.39K $ 32.39K Koguvaru: $ 998.65M $ 998.65M $ 998.65M Ringlev varu: $ 998.65M $ 998.65M $ 998.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.39K $ 32.39K $ 32.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave National Digital Asset Stockpile (NDAS) hinna kohta

National Digital Asset Stockpile (NDAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud National Digital Asset Stockpile (NDAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NDAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NDAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NDAS tokeni tokenoomikat, avastage NDAS tokeni reaalajas hinda!

NDAS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NDAS võiks suunduda? Meie NDAS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NDAS tokeni hinna ennustust kohe!

