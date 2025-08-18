Rohkem infot NDAS

National Digital Asset Stockpile logo

National Digital Asset Stockpile hind (NDAS)

Loendis mitteolevad

1 NDAS/USD reaalajas hind:

--
----
-5.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
National Digital Asset Stockpile (NDAS) reaalajas hinnagraafik
National Digital Asset Stockpile (NDAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.95%

-2.44%

-2.44%

National Digital Asset Stockpile (NDAS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NDAS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NDASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NDAS muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.95% 24 tunni vältel -2.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

National Digital Asset Stockpile (NDAS) – turuteave

$ 31.99K
$ 31.99K$ 31.99K

--
----

$ 31.99K
$ 31.99K$ 31.99K

998.65M
998.65M 998.65M

998,652,965.19647
998,652,965.19647 998,652,965.19647

National Digital Asset Stockpile praegune turukapitalisatsioon on $ 31.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NDAS ringlev varu on 998.65M, mille koguvaru on 998652965.19647. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.99K.

National Digital Asset Stockpile (NDAS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse National Digital Asset Stockpile ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse National Digital Asset Stockpile ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse National Digital Asset Stockpile ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse National Digital Asset Stockpile ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.95%
30 päeva$ 0-28.65%
60 päeva$ 0+23.13%
90 päeva$ 0--

Mis on National Digital Asset Stockpile (NDAS)

National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem. Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse National Digital Asset Stockpile (NDAS) allikas

Ametlik veebisait

National Digital Asset Stockpile hinna ennustus (USD)

Kui palju on National Digital Asset Stockpile (NDAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie National Digital Asset Stockpile (NDAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida National Digital Asset Stockpile nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake National Digital Asset Stockpile hinna ennustust kohe!

NDAS kohalike valuutade suhtes

National Digital Asset Stockpile (NDAS) tokenoomika

National Digital Asset Stockpile (NDAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NDAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse National Digital Asset Stockpile (NDAS) kohta

Kui palju on National Digital Asset Stockpile (NDAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas NDAS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NDAS/USD hind?
Praegune hind NDAS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on National Digital Asset Stockpile turukapitalisatsioon?
NDAS turukapitalisatsioon on $ 31.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NDAS ringlev varu?
NDAS ringlev varu on 998.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NDAS (ATH) hind?
NDAS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NDAS madalaim (ATL) hind?
NDAS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NDAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NDAS kauplemismaht on -- USD.
Kas NDAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
NDAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NDAS hinna ennustust.
