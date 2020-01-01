Nash Smart Finance (NASF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nash Smart Finance (NASF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nash Smart Finance (NASF) teave Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives. Ametlik veebisait: https://nashsmartfinance.io/ Valge raamat: https://docs.nashsmartfinance.io/

Nash Smart Finance (NASF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nash Smart Finance (NASF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 284.89K $ 284.89K $ 284.89K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 284.89K $ 284.89K $ 284.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02965748 $ 0.02965748 $ 0.02965748 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00595173 $ 0.00595173 $ 0.00595173 Praegune hind: $ 0.02876179 $ 0.02876179 $ 0.02876179 Lisateave Nash Smart Finance (NASF) hinna kohta

Nash Smart Finance (NASF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nash Smart Finance (NASF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NASF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NASF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NASF tokeni tokenoomikat, avastage NASF tokeni reaalajas hinda!

NASF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NASF võiks suunduda? Meie NASF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NASF tokeni hinna ennustust kohe!

