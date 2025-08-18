Mis on Nash Smart Finance (NASF)

Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.

Valge raamat Ametlik veebisait

Nash Smart Finance (NASF) tokenoomika

Kui palju on Nash Smart Finance (NASF) tänapäeval väärt? Reaalajas NASF hind USD on 0.02873753 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NASF/USD hind? $ 0.02873753 . Milline on Nash Smart Finance turukapitalisatsioon? NASF turukapitalisatsioon on $ 287.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NASF ringlev varu? NASF ringlev varu on 10.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NASF (ATH) hind? NASF saavutab ATH hinna summas 0.02965748 USD . Mis oli kõigi aegade NASF madalaim (ATL) hind? NASF nägi ATL hinda summas 0.00595173 USD . Milline on NASF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NASF kauplemismaht on -- USD .

