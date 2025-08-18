Rohkem infot NDAO

Nasdao Ai logo

Nasdao Ai hind (NDAO)

Loendis mitteolevad

1 NDAO/USD reaalajas hind:

--
----
-4.40%1D
mexc
USD
Nasdao Ai (NDAO) reaalajas hinnagraafik
Nasdao Ai (NDAO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.45%

-3.47%

-3.47%

Nasdao Ai (NDAO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NDAO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NDAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NDAO muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.45% 24 tunni vältel -3.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nasdao Ai (NDAO) – turuteave

$ 51.02K
$ 51.02K$ 51.02K

--
----

$ 51.02K
$ 51.02K$ 51.02K

1.10B
1.10B 1.10B

1,099,811,146.247699
1,099,811,146.247699 1,099,811,146.247699

Nasdao Ai praegune turukapitalisatsioon on $ 51.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NDAO ringlev varu on 1.10B, mille koguvaru on 1099811146.247699. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.02K.

Nasdao Ai (NDAO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nasdao Ai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nasdao Ai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nasdao Ai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nasdao Ai ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.45%
30 päeva$ 0-14.03%
60 päeva$ 0+19.64%
90 päeva$ 0--

Mis on Nasdao Ai (NDAO)

Nasdao Ai is building world's first self-sustainable AI Agent for validator. It's creating an AI Framework for create and launch own agents which can run validator infrastructure and trade on behalf of users. It's building its own AI Agent named Sakura which is the AI Framework for launching own Agents and running AI validator autonomously. It's listed on DAOS.FUN with growing AUM of more than 350k USD which also invests and incubates new AI projects.

Üksuse Nasdao Ai (NDAO) allikas

Ametlik veebisait

Nasdao Ai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nasdao Ai (NDAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nasdao Ai (NDAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nasdao Ai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nasdao Ai hinna ennustust kohe!

NDAO kohalike valuutade suhtes

Nasdao Ai (NDAO) tokenoomika

Nasdao Ai (NDAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NDAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nasdao Ai (NDAO) kohta

Kui palju on Nasdao Ai (NDAO) tänapäeval väärt?
Reaalajas NDAO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NDAO/USD hind?
Praegune hind NDAO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nasdao Ai turukapitalisatsioon?
NDAO turukapitalisatsioon on $ 51.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NDAO ringlev varu?
NDAO ringlev varu on 1.10B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NDAO (ATH) hind?
NDAO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NDAO madalaim (ATL) hind?
NDAO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NDAO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NDAO kauplemismaht on -- USD.
Kas NDAO sel aastal kõrgemale ka suundub?
NDAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NDAO hinna ennustust.
