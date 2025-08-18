Mis on Nasdao Ai (NDAO)

Nasdao Ai is building world's first self-sustainable AI Agent for validator. It's creating an AI Framework for create and launch own agents which can run validator infrastructure and trade on behalf of users. It's building its own AI Agent named Sakura which is the AI Framework for launching own Agents and running AI validator autonomously. It's listed on DAOS.FUN with growing AUM of more than 350k USD which also invests and incubates new AI projects.

Üksuse Nasdao Ai (NDAO) allikas Ametlik veebisait

Kui palju on Nasdao Ai (NDAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nasdao Ai (NDAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

NDAO kohalike valuutade suhtes

Nasdao Ai (NDAO) tokenoomika

Nasdao Ai (NDAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NDAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nasdao Ai (NDAO) kohta Kui palju on Nasdao Ai (NDAO) tänapäeval väärt? Reaalajas NDAO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NDAO/USD hind? $ 0 . Milline on Nasdao Ai turukapitalisatsioon? NDAO turukapitalisatsioon on $ 51.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NDAO ringlev varu? NDAO ringlev varu on 1.10B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NDAO (ATH) hind? NDAO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade NDAO madalaim (ATL) hind? NDAO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NDAO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NDAO kauplemismaht on -- USD .

