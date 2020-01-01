NAOS Finance (NAOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NAOS Finance (NAOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NAOS Finance (NAOS) teave NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance. Ametlik veebisait: https://naos.finance/

NAOS Finance (NAOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NAOS Finance (NAOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 259.77K $ 259.77K $ 259.77K Koguvaru: $ 219.18M $ 219.18M $ 219.18M Ringlev varu: $ 84.22M $ 84.22M $ 84.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 676.00K $ 676.00K $ 676.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00104796 $ 0.00104796 $ 0.00104796 Praegune hind: $ 0.00308426 $ 0.00308426 $ 0.00308426 Lisateave NAOS Finance (NAOS) hinna kohta

NAOS Finance (NAOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NAOS Finance (NAOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAOS tokeni tokenoomikat, avastage NAOS tokeni reaalajas hinda!

