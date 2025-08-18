Mis on NAOS Finance (NAOS)

NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.

Üksuse NAOS Finance (NAOS) allikas Ametlik veebisait

NAOS kohalike valuutade suhtes

NAOS Finance (NAOS) tokenoomika

NAOS Finance (NAOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NAOS Finance (NAOS) kohta Kui palju on NAOS Finance (NAOS) tänapäeval väärt? Reaalajas NAOS hind USD on 0.00307604 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NAOS/USD hind? $ 0.00307604 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NAOS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NAOS Finance turukapitalisatsioon? NAOS turukapitalisatsioon on $ 259.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NAOS ringlev varu? NAOS ringlev varu on 84.22M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAOS (ATH) hind? NAOS saavutab ATH hinna summas 3.44 USD . Mis oli kõigi aegade NAOS madalaim (ATL) hind? NAOS nägi ATL hinda summas 0.00104796 USD . Milline on NAOS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NAOS kauplemismaht on -- USD . Kas NAOS sel aastal kõrgemale ka suundub? NAOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAOS hinna ennustust

NAOS Finance (NAOS) Olulised valdkonna uudised