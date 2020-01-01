NAMI Protocol (NAMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NAMI Protocol (NAMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NAMI Protocol (NAMI) teave NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users. Ametlik veebisait: https://namifi.app Valge raamat: https://docs.namifi.app Ostke NAMI kohe!

NAMI Protocol (NAMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NAMI Protocol (NAMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 87.10M $ 87.10M $ 87.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03760331 $ 0.03760331 $ 0.03760331 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00641005 $ 0.00641005 $ 0.00641005 Praegune hind: $ 0.02281506 $ 0.02281506 $ 0.02281506 Lisateave NAMI Protocol (NAMI) hinna kohta

NAMI Protocol (NAMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NAMI Protocol (NAMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAMI tokeni tokenoomikat, avastage NAMI tokeni reaalajas hinda!

NAMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NAMI võiks suunduda? Meie NAMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NAMI tokeni hinna ennustust kohe!

